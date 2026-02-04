Жителей Подмосковья пригласили стать координаторами арт-кластера «Таврида»

Академия творческих индустрий «Меганом» создаст корпус координаторов для помощи в проведении мероприятий арт-кластера «Таврида». Они смогут попасть в кадровый резерв Центра практики, пройти обучение и получить сертификаты.

Зарегистрироваться на третий поток координаторов можно до 19 февраля по ссылке. Подать заявку могут молодые люди от 18 до 35 лет, в том числе иностранные студенты.

Мероприятия пройдут с 5 марта по 13 апреля.

Арт-кластер «Таврида» — это платформа для развития возможностей деятелей культуры и искусства, которая объединяет академию творческих индустрий «Меганом», образовательные заезды и фестиваль «Таврида.АРТ».

События входят в федеральный проект «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».