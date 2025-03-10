Жителей Подмосковья пригласили стать донорами крови

Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор. В нем обозначили потребность больниц в определенных группах крови.

Чаще в ней нуждаются пострадавшие в ДТП, больные с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, пациенты с онкологией и заболеваниями крови, а также новорожденные с различными патологиями.

Люди как с указанными группами, так и с другими, могут прийти в Московский областной центр крови ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а.

Также можно посетить филиалы в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске. Учреждения работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00.

В Минздраве напомнили, донором может стать любой совершеннолетний человек без медицинских противопоказаний, имеющий гражданство России или пребывающий на законных основаниях более года.