Жителей Подмосковья пригласили проголосовать за лучшие медиапроекты России

С 29 мая по 25 октября проходит всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Проект нацелен на поиск и поддержку талантливых создателей контента в возрасте от 14 до 35 лет.

Премию организует молодежный центр «ШУМ» при поддержке правительства Калининградской области и Росмолодежи.

В этом году уже определены 84 финалиста. Народное голосование проходит онлайн и завершится 18 октября в 23:59.

Отдать голос за представителей своего региона можно по ссылке.

Подробности о мероприятии доступны на сайте.

В прошлом году премия «ШУМ» объединила более 10 тысяч участников со всей страны, а в этом году заявки подали свыше 15 тысяч молодых людей в 12 номинациях. По итогам конкурса в каждой категории определят трех победителей.

Торжественная церемония награждения запланирована на 25 октября. Она начнется в 17:00 в Национальном центре «Россия» в Москве.