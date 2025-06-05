Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к региональным экологическим акциям

В Подмосковье 5 июня празднуют День эколога. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту природы, и пригласил жителей присоединиться к региональным акциям и проектам.

Действия каждого неравнодушного человека позволяют сохранять уникальную экосистему региона.

«Спасибо всем, кто убирает мусор, сортирует отходы, сажает деревья и приобщает к этому важному делу членов своей семьи. С 2014 года вместе мы посадили более 19 миллионов деревьев!» — отметил председатель Московской областной думы.

Он также подчеркнул, что работа по сохранению экологии продолжится.

«В рамках реализации федеральных и региональных программ мы будем дальше вместе сохранять красоту и богатство нашей природы для будущих поколений», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В сфере обращения с отходами важным проектом стало улучшение условий жизни для трех миллионов человек благодаря рекультивации 27 полигонов.

В текущем году специалисты планируют очистить четыре реки — Битцу, Гнилушу, Скалбу и Учу в трех округах. Кроме того, сейчас завершается второй этап расчистки реки Сестры в Клину. В Сергиевом Посаде разрабатывается проект по улучшению состояния реки Копнинки.

В рамках программ по экомониторингу в эскплуатацию ввели 308 постов наблюдения за воздухом. Сейчас в Московской области работают 18 станций, которые позволяют следить за его состоянием.

В регионе активно проводят экологические акции, среди которых «Мегабак», «Добрые крышечки», «Каждое дерево на счету», «Выбираю чистый воздух», «Вода России» и другие.

Кроме того, действует специальный сервис для вывоза строительных отходов.

Внести свой вклад в защиту природы может любой желающий.