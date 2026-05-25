Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к образовательным инициативам

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» в этом году продолжит реализацию проектов «Флагманы образования» и «ТопБЛОГ» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Инициативы направлены на повышение престижа педагогической профессии, поддержку молодых специалистов и развитие системы подготовки лидеров общественного мнения.

Регистрация на участие в проекте «Флагманы образования» продлится до августа 2026 года, а в проекте «ТопБЛОГ» — до сентября. Организаторы рассчитывают на активное участие жителей регионов, в том числе Подмосковья.

Проект «Флагманы образования» реализуют с 2019 года и за это время объединил более 150 тысяч участников. В 2026 году программа будет развиваться преимущественно в командном формате. Участникам предложат разрабатывать и внедрять воспитательные практики, проходить оценку компетенций и образовательные программы.

Среди направлений проекта — конкурс для педагогических команд, трек для молодых учителей и студентов «Учить и учиться», спортивное направление «СпортТрек», а также конкурс для будущих наставников и экспертов «Созвездие Флагманов образования».

К участию приглашают педагогов, воспитателей, тренеров, методистов, управленцев, студентов и школьников старше 14 лет. В течение года участникам также будут доступны сервисы диагностики компетенций, образовательные материалы и программы профессионального развития.

В свою очередь, цель проекта «ТопБЛОГ» — создание в России системы становления и сопровождения лидеров общественного мнения при помощи разработки цифровой инфраструктуры для их развития.

Он действует с 2020 года и уже привлек свыше 300 тысяч человек.

Проект состоит из треков «Медиакампус», «Министерство контента», «Академия стратегических коммуникаций» и специального направления для молодежных сообществ атомной отрасли.