Жителей Подмосковья пригласили принять участие во всероссийской переписи грачей

В России началась кампания «Грач — птица 2025 года», которую организовал Союз охраны птиц. Минэкологии Подмосковья пригласило всех орнитологов и любителей принять участие в акции.

Учет грачей в последний раз проводили еще в 1980 году, поэтому сведения о популяции необходимо обновить.

Инструкция по организации учета и электронная анкета опубликованы на сайте. После заполнения формы любой желающий может получить электронный сертификат участника.

Грача выбрали птицей года по версии Союза охраны птиц России из-за снижения его популяции. Орнитологи полагают, что это связано с массовыми вырубками деревьев, где эти пернатые предпочитают строить гнезда, а также с обработкой полей ядохимикатами.

Грачи — одни из самых умных птиц. Они умеют различать цвета и обладают прекрасной зрительной памятью.