Жителей Подмосковья пригласили принять участие в фенологической акции

Единый фенологический день пройдет 15 августа. В эту дату Минэкологии Подмосковья предложило жителям региона поучаствовать в уникальной акции — понаблюдать на несколькими видами деревьев.

Фенология — наука о сезонных явлениях природы. Ученые в этой сфере изучают процессы в разных географических точках с течением времени. Результаты их работы полезны для экологов.

«Единовременное наблюдение в разных точках позволит определить осеннюю динамику развития видов и выявить их реакцию на погодные условия и климатические изменения. Собранные данные позволят отследить и предсказать сезонные изменения, спланировать мероприятия по охране конкретных видов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Для исследований в этом году выбрали три дерева — рябину обыкновенную, березу пушистую или липу сердцелистную. Участникам будет необходимо выбрать одно, зафиксировать его место произрастания и фенологическое состояние.

Больше информации об акции доступно на официальном сайте Русского географического общества. Чтобы присоединиться к инициативе, нужно зарегистрироваться на портале или в приложении «Окружающий мир».