Жителей Подмосковья пригласили принять участие в экологическом опросе

Опрос о правильном обращении со строительными отходами стартовал в Подмосковье. Каждый житель региона может принять участие в мероприятии на портале госуслуг.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил важность выяснения мнения жителей региона о правильном обращении со строительным мусором. Опрос поможет выяснить, как часто и куда жители региона сдают строительный мусор, а также беспокоит ли их проблема образования незаконных свалок.

Опрос будет проводиться с 17 по 31 июля на портале госуслуг. Для проверки своих знаний о правильном обращении со строительными отходами жителям региона достаточно перейти по ссылке и ответить на ряд предложенных вопросов.

При этом недавно министерство экологии сообщило о упрощении заказа вывоза строительных отходов. Для этого нужно позвонить по короткому номеру 122 или оставить заявку на портале.

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