Жителей Подмосковья пригласили принять участие в «Диктанте Победы»

Депутат Госдумы Александр Коган пригласил жителей Московской области принять участие в международной акции «Диктант Победы». Масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдет 25 апреля и начнется в 12:00.

«Диктант Победы» проводят с 2019 года, участники в течение 45 минут должны ответить на 25 вопросов. В нынешнем году часть заданий посвятят специальной военной операции.

Организаторами акции выступили партия «Единая Россия», движение «Волонтеры Победы» и Российское военно-историческое общество.

Московское областное региональное отделение «Единой России» для проведения акции организовало более 1300 очных площадок в музеях, школах, общественных пространствах и библиотеках региона.

Для очного участия в «Диктанте Победы» необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ДиктантПобеды.рф, указать контактные данные и выбрать подходящую площадку.

Успешное участие в акции (25 правильных ответов из 25 возможных) при поступлении в вузы дает абитуриентам право на получение до 10 дополнительных баллов. Для этого необходимо участвовать очно на региональной площадке, а затем подать соответствующую заявку через личный кабинет.

В 2025 году проект охватит 35 тысяч площадок в России и в 89 государствах мира, став символом единства поколений и международной солидарности в сохранении исторической правды.

Ознакомиться с полным списком площадок, а также пройти тестирование онлайн можно на официальном сайте проекта.