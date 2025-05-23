Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в пятом этапе эстафеты «Мои финансы»

Пятый этап Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» пройдет с 24 мая по 18 сентября 2025 года. Блок «Финансовая безопасность для всей семьи: защити свои деньги» повысит интерес экономически активных граждан к финансовым темам. Жителей Подмосковья пригласили к участию, сообщили в Минобразования МО.

Мероприятия проекта запланированы как очно, так и онлайн. Встречи для желающих организуют региональные эксперты, а обучающие ролики и методические пособия разместят на интернет-портале.

Всероссийская эстафета «Мои финансы» проводится с 2024 года. Организует ее Министерство финансов Российской Федерации, оператор — Научно-исследовательский финансовый институт.

После завершения этого этапа стартует следующий — «Думай о будущем. Страхование и накопления».