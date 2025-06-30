Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе «Истории Великой Победы»

Учителей и школьников из Подмосковья пригласили поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Истории Великой Победы». Все желающие могут предоставить свои литературные работы о героях ВОВ, их подвигах и письмах с времен войны. Об этом сообщили в Минобразования МО.

Цель события — сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Стать участниками конкурса могут школьники всех возрастов, студенты СПО до 20 лет, а также педагоги образовательных учреждений и родители.

Полные условия конкурса доступны в положении.

Для регистрации необходимо заполнить заявку до 22 июля, а также разместить творческую работу во «Вконтакте» с хештегами: #Росдетцентр #Просвещение #МинпросвещенияРоссии #историиВеликойПобеды.

Лучшие истории войдут в памятный сборник.

Организаторами события выступают Росдетцентр с издательством «Просвещение» при поддержке Минпросвещения России.