Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в экоакциях в выходные
В предстоящие выходные дни жители Подмосковья смогут внести вклад в сохранение окружающей среды, приняв участие в экологических акциях. В выходные волонтеры проведут раздельный сбор отходов в нескольких округах. Сдать на утилизацию можно будет более 40 видов фракций.
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО напомнили, что на переработку принимают чистый, сухой и компактно сложенный мусор.
Сбор пройдет в субботу, 7 июня:
- в Красногорске на смотровой площадке между Красногорским бульваром 18 и 20 с 15 до 16 часов;
- в Домодедове на улице Кирова с. 28 у гипермаркета «Лента» с 10 до 10:20 и у ТЦ «Форус» с 10:30 до 10:40;
- в Черноголовке на площадке «Мегабак» с 10 до 11;
- в Одинцове на улице Маршала Жукова 29 с 13 до 15 часов.
Также экоакция состоится в воскресенье, 8 июня, в Мытищах около ТЦ 4DAILY с 12 до 14.
Присоединиться можно в качестве участника или волонтера.
Чистая природа — залог здоровья и благополучия всех жителей Московской области!