Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в экоакциях в выходные

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В предстоящие выходные дни жители Подмосковья смогут внести вклад в сохранение окружающей среды, приняв участие в экологических акциях. В выходные волонтеры проведут раздельный сбор отходов в нескольких округах. Сдать на утилизацию можно будет более 40 видов фракций.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО напомнили, что на переработку принимают чистый, сухой и компактно сложенный мусор.

Сбор пройдет в субботу, 7 июня:

Также экоакция состоится в воскресенье, 8 июня, в Мытищах около ТЦ 4DAILY с 12 до 14.

Присоединиться можно в качестве участника или волонтера.

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