Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в экоакциях в выходные

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В предстоящие выходные дни жители Подмосковья смогут внести вклад в сохранение окружающей среды, приняв участие в экологических акциях. В выходные волонтеры проведут раздельный сбор отходов в нескольких округах. Сдать на утилизацию можно будет более 40 видов фракций.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО напомнили, что на переработку принимают чистый, сухой и компактно сложенный мусор.

Сбор пройдет в субботу, 7 июня:

в Красногорске на смотровой площадке между Красногорским бульваром 18 и 20 с 15 до 16 часов;

в Домодедове на улице Кирова с. 28 у гипермаркета «Лента» с 10 до 10:20 и у ТЦ «Форус» с 10:30 до 10:40;

в Черноголовке на площадке «Мегабак» с 10 до 11;

в Одинцове на улице Маршала Жукова 29 с 13 до 15 часов.

Также экоакция состоится в воскресенье, 8 июня, в Мытищах около ТЦ 4DAILY с 12 до 14.

Присоединиться можно в качестве участника или волонтера.

Чистая природа — залог здоровья и благополучия всех жителей Московской области!