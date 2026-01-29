Жителей Подмосковья пригласили помочь в уборке снега на субботниках 31 января

Жителей Подмосковья пригласили на субботники, которые пройдут в регионе после сильного снегопада. Организаторами встреч выступит партия «Единая Россия». Присоединиться к общему делу может любой желающий.

Сильный снегопад накрыл столичный регион в начале недели. За несколько дней выпало больше половины месячной нормы осадков, а высота сугробов достигла 60 сантиметров.

«Подмосковье переживает один из мощнейших снегопадов. Из-за погодной аномалии коммунальные службы работают буквально в режиме 24/7, но снега настолько много, что убирать его оперативно невозможно. И коммунальщикам, и волонтерам, вышедшим на улицы наших городов, нужна помощь», — отметил депутат Мособлдумы, руководитель исполкома подмосковного отделения партии Денис Перепелицын.

Субботники пройдут 31 января во всех округах региона. В них примут участие депутаты, активисты, сторонники «Единой России» и «Молодой Гвардии». В первую очередь будут расчищать снег у подъездов и на подходах к социальным учреждениям, автобусным остановкам и офисам МФЦ.

«Поможем одиноким и пожилым людям, многодетным семьям и семьям участников СВО», — сказал депутат.

Задать организационные вопросы можно в местных отделениях партии. Их контакты и адреса размещены по ссылке.