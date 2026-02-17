Жителей Подмосковья пригласили оценить проекты победителей грантового конкурса

Фото: Зима на набережной реки Синичка в Красногорске / Медиасток.рф

Жители Подмосковья могут оценить проекты, которые победили на грантовом конкурсе некоммерческих организаций в сфере развития гражданского общества в 2023 году. Лучшие из них получат дипломы и поощрение.

Как рассказали в региональном Министерстве информационной и молодежной политики, оценка проектов пройдет с 16 февраля по 17 марта. Всего жителям представят 39 кандидатов. Все проекты реализовали за счет бюджетных средств и поддержки Фонда президентских грантов.

По результатам опроса выберут пять лучших участников, которые получат дипломы и поощрение.

Ознакомиться с проектами можно по ссылке.