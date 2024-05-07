Прием по вопросам соцподдержки проведут в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 11:58 Прием по вопросам соцподдержки проведут в Подмосковье Медиасток.рф

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Жители Подмосковья смогут задать вопросы о социальной поддержке на личном приеме 15 мая. Его проведут представители администраций округов, общественных приемных и других учреждений.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, приемы пройдут 15 мая с 10:00 до 15:00. На них обсудят социальную поддержку, помощь вынужденным переселенцам и летний отдых для детей.

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Встречи состоятся в приемной правительства Подмосковья в Красногорске, а также в Минздраве, Минсоцразвития и Минобразования региона. На вопросы жителей ответят представители администраций, общественных приемных исполнительных органов и других профильных учреждений.

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