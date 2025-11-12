Жителей Подмосковья пригласили на всерссийскую экологическую акцию

Подмосковье стартовал осенний этап всероссийской экологической акции «БумБатл», который продлится до 30 ноября. В течение этого времени жители региона могут присоединиться к масштабной инициативе по сбору макулатуры, направленной на сохранение природных ресурсов через переработку вторичного сырья.

Координацию акции на территории области осуществляют Министерство информации и молодежной политики Московской области, Министерство образования и Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. Участниками мероприятий являются «Волонтеры Подмосковья», «Экосистема» и «Движение Первых».

«Молодежь и волонтеры региона активно участвуют в экологической повестке: организуют сплавы и плоггинги, приводят в порядок исторические усадьбы, очищают береговые территории, а также занимаются экопросвещением школьников», — пояснила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В регионе создали разветвленную сеть пунктов приема макулатуры. Часть точек разместили на базе штабов регионального движения «Волонтеры Подмосковья», где можно сдать сырье согласно установленному графику, опубликованному на официальном сайте.

Неотъемлемой частью акции стало соревнование, к участию в котором приглашают детские сады, школы, средние специальные и высшие учебные заведения, а также различные компании и предприятия.

Победителями станут те, кто соберет больше всего макулатуры. Подать заявки для участия в коллективном, личном и семейном зачетах можно до 30 ноября включительно через официальный портал проекта.

Самые активные конкурсанты получат в качестве награды билеты на культурные или спортивные события.

Акцию «БумБатл» организовали, чтобы поддержать национальный проект «Экологическое благополучие».