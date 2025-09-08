Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую просветительскую акцию

С 1 по 30 сентября пройдет всероссийская просветительская акция «Поделись своим знанием». В рамках мероприятия педагоги, деятели культуры, представители бизнеса и науки проведут открытые лекции и встречи для молодежи.

Акцию организует российское общество «Знание».

С момента запуска проекта в 2021 году к нему присоединились 700 тысяч молодых людей, а число лекторов превысило 10 тысяч. В школах, колледжах и вузах выступают эксперты из самых разных сфер.

Главная цель проекта — популяризация знаний, формирование ценностных ориентиров и обмен опытом.

Для выступающих подготовили десятки методических материалов, а также благодарственные письма, брендированные наборы и доступ к закрытым образовательным онлайн-курсам.

Участникам предлагают зарегистрироваться на сайте акции, выбрать тему лекции из каталога, подготовиться к выступлению и провести встречу. По итогам необходимо загрузить фотоотчет.

Все лекторы должны пройти многоступенчатый процесс отбора и верификации, чтобы гарантировать качество и достоверность информации. Для самых активных предусмотрены подарки и специальные сертификаты.

Образовательные учреждения также могут подать заявку на участие.

Подробные инструкции и материалы опубликованы на официальном сайте проекта.