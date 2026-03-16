Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую просветительскую акцию

Управление Роспотребнадзора по Московской области объявило о старте нового просветительского проекта. С 16 по 27 марта пройдет первый тематический трек всероссийской санитарно-просветительской акции «Диктант здоровья».

Мероприятие получило название «Здоровая улыбка и чистые руки». Организатором и модератором выступает Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены Роспотребнадзора.

Акцию реализуют в рамках масштабной коммуникационной стратегии «Санпросвет».

Первый этап посвящен двум базовым составляющим личной гигиены, которые играют решающую роль в предупреждении широкого круга заболеваний. Речь идет об уходе за полостью рта и гигиене рук.

Многие ошибочно полагают, что владеют этими навыками в совершенстве, однако, статистика заболеваемости кариесом свидетельствует об обратном.

Участники диктанта смогут разобраться, почему так важна регулярная чистка зубов, какие факторы приносят пользу зубной эмали, а какие вредят.

Не менее значимый блок посвящен чистоте рук — самому простому и действенному способу защитить себя от инфекций. Эксперты проекта разберут типичные ошибки, в том числе, действительно ли достаточно пяти секунд для качественного мытья, в каких случаях антисептики эффективны, а когда их использование бесполезно.

Кроме того, участники получат рекомендации по питанию и узнают о распространенных мифах, связанных со стоматологией и гигиеной.

Принять участие в «Диктанте здоровья» может любой желающий. В частности, присоединиться к проекту приглашают жителей Подмосковье. Мероприятие пройдет на официальном портале акции диктант-здоровья.рф.

Там можно ответить на вопросы, увидеть правильные варианты с комментариями, а также скачать электронный сертификат участника. Для коллективов предусмотрена очная форма проведения.

Проект ориентирован на самую разную аудиторию.

В 2025 году акция «Диктант здоровья», приуроченная ко Дню создания санитарно-эпидемиологической службы, охватила 88 регионов России, собрав свыше 248 тысяч участников.