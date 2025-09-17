Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую просветительскую акцию

Всероссийская просветительская акция «Поделись своим знанием», которую организовало общество «Знание», проходит до 30 сентября. Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к инициативе.

Проект, который реализуют в рамках проекта «Знание. Лекторий», направлен на сохранение и укрепление традиционных духовных ценностей.

В Министерстве образования Московской области уточнили, что мероприятия проводят в школах, колледжах, университетах и других образовательных организациях в разных уголках России.

Перед участниками выступают ученые, государственные деятели, предприниматели и другие эксперты.

«Лектором акции может стать каждый. Для этого необходимо выбрать тему из каталога на сайте акции и провести занятие в своей аудитории. В числе предложенных направлений — „Будущее за нами“, „Победы страны“, „Культурный код“, „Карьерные возможности“ и другие», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Участникам предлагают использовать уже имеющиеся материалы общества «Знание» или создать собственные.

Дополнительные сведения доступны на официальном сайте.