Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую премию «Предприниматель года»

России близится к завершению прием заявок на участие во всероссийской премии «Предприниматель года». Жителей Подмосковья приглашают присоединиться к мероприятию.

Среди приоритетных номинаций 2025 года — «Беспилотные системы», «Роботизация и автоматизация» и «Импортозамещение и локализация». Эти категории добавят к уже традиционным конкурсным направлениям премии.

В общей сложности премия охватывает почти 30 номинаций, среди которых есть отдельная категория для самозанятых. Участниками могут стать индивидуальные предприниматели, владельцы бизнеса и управляющие директора, а при желании можно предложить и собственную категорию.

Проект за время своего существования стал заметной площадкой для продвижения бизнеса и укрепления деловой репутации компаний в разных регионах России.

Премия помогает не только отметить сильных предпринимателей, но и поддержать локальные бренды, показать успешные практики, создать новые точки роста для малого и среднего бизнеса.

Интерес к премии продолжает расти: только в этом году присоединиться к ней захотели свыше 500 предпринимателей из разных уголков страны.

Оргкомитет предложил регионам рекомендовать кандидатов на участие в финальной церемонии награждения и выдвинуть представителя в экспертное жюри — при условии, что у него безупречная деловая репутация, а годовой оборот бизнеса превышает миллиард рублей.

«Участие в премии — это инвестиция в репутацию и развитие компании, укрепление имиджа, доступ к новым возможностям и шанс вписать свое имя в историю российского предпринимательства», — пояснила руководитель оргкомитета Инна Евсина.

Узнать подробности об участии и подать заявку можно на официальном сайте. Финальной датой подачи документов объявлено 30 ноября.

Финал проекта пройдет в Москве в апреле следующего года. Награды победителям вручат известные представители бизнес-сообщества, а также руководители государственных и экономических структур.