Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую премию «Экопозитив-2025». Принять участие в ней могут все желающие жители и организации, которые занимаются сохранением природы.

Мероприятие пройдет при организации экологического движения «ЭКА».

«Мы всегда готовы поддержать любую инициативу общественных организаций, объединений, отдельных экоактивистов. Движение „ЭКА“ — одно и самых массовых и креативных экологических сообществ, и я надеюсь, что жители Подмосковья, которых волнуют проблемы экологии, примут активное участие в конкурсе», — сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.

В этом году премия включит восемь номинаций, среди которых «Экологические общественные организации и объединения», «Медиа в экосфере», «Экологические инициативы: Экопросвещение», «На защите экоправ», «Бизнес в экологической сфере» и другие. В каждой из них выберут по два победителя.

Заявки будут принимать до 1 октября. Торжественная церемония пройдет в Москве в конце года. Победители получат статуэтки из природного камня, дипломы и памятные подарки.

Узнать больше о премии можно по ссылке.