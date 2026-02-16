Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую патриотическую акцию

С 20 по 24 февраля пройдет всероссийская акция «Нашим Героям», которую приурочат ко Дню защитника Отечества. Принять в ней участие могут и жители Подмосковья.

Акция, которую проведет Федеральное агентство по делам молодежи, нацелена на поддержку защитников страны при помощи адресной помощи. Ее цель — укрепить связь поколений, развить патриотизм и гражданскую ответственность у молодежи.

В рамках инициативы военнослужащие получат поздравления и практическую помощь. Кроме того, пройдет ряд мероприятий с участием ветеранов боевых действий.

Также запланировано проведение флешмоба с хештегом #НашимГероям. Участникам предложат разместить рассказы о подвигах и поблагодарить тех, кто защищал родину.

Кроме того, в ходе акции для участников специальной военной операции и их семей организуют сборы гуманитарной помощи. Также проведут занятия о безопасности в цифровой среде, а добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей примут участие в торжественных построениях. Молодежь ожидают экскурсии на промышленных предприятиях и другие активности.