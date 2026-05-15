Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую патриотическую акцию

Благотворительный фонд содействия спортивному и патриотическому воспитанию «Защитник» объявил о старте всероссийской акции «От Камчатки до Калининграда». Она пройдет в рамках Года единства народов России и будет посвящена поддержке президента страны Владимира Путина.

Проект охватит все регионы России — от Дальнего Востока до западных границ страны — и объединит представителей разных национальностей через культурные, образовательные и патриотические мероприятия.

Главной задачей проекта станет укрепление межнационального единства, сохранение традиций взаимоуважения и патриотическое воспитание молодежи. Поддержку мероприятию оказывают Министерство обороны, Росгвардия, Министерство культуры, Федерация бокса, ВГТРК, военные вузы и ряд общественных организаций и компаний.

Торжественное открытие акции состоялось 23 апреля с проведения «Офицерского бала». В дальнейшем в рамках проекта запланированы всероссийский конкурс патриотической песни «От Камчатки до Калининграда», военно-историческая олимпиада, а также гала-концерт с участием победителей музыкального конкурса.

Финалом программы станет церемония возложения цветов к Вечному огню в Парке Победы в Саратове с участием роты почетного караула.

Организаторы пригласили творческие коллективы и исполнителей из разных регионов страны, в том числе из Подмосковья, принять участие в открытом конкурсе патриотической песни, который проходит с 15 апреля по 6 июня 2026.

Также регионам предложили поддержать акцию проведением культурных, образовательных и спортивно-патриотических мероприятий, а во время тематических событий использовать песню «От Камчатки до Калининграда», написанную специально для проекта.