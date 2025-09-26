Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую контрольную по 6 предметам

В офисах МФЦ Подмосковья с 28 сентября по 5 октября пройдет всероссийская контрольная «Выходи решать». К участию приглашают всех желающих старше 14 лет.

На контрольной предложат решить задачи уровня восьмого-девятого классов по математике, физике, химии, информатике, биологии и астрономии.

«В 25 округах многофункциональные центры станут очными площадками для проведения всероссийской контрольной „Выходи решать“. Участников обеспечат всем необходимым: в помещениях центров оборудуют рабочие места с компьютерами и предоставят стабильный доступ в интернет», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Проверку знаний проведут на цифровой платформе All Cups, где необходимо заранее зарегистрироваться.

Участники станут обладателями именных онлайн-сертификатов с результатами контрольной. Лучшие получат призы от Фонда целевого капитала Московского физико-технического института.

Сведения об офисах, где проведут контрольную, указаны в таблице.