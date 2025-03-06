Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую финансовую эстафету
Этап Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» — «Сберегай и приумножай» начался 6 марта. Жителей Подмосковья пригласили принять участие в мероприятии.
Главная цель эстафеты – формирование в стране финансовой культуры. Участники всех возрастов смогут узнать о безопасных способах накопления и научатся долгосрочному планированию.
Мероприятия будут проходить в офлайн-формате, а методические пособия и видеоролики можно будет изучить на сайте моифинансы.рф.
Эстафета будет продолжаться до 23 мая.
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