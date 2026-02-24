Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую акцию по сбору вторсырья

Благотворительный фонд имени «Наташи Едыкиной», который поддерживает детей, пострадавших в ДТП, проведет седьмой сезон всероссийской акции по сбору вторсырья. К мероприятию «Макулатура, стекло, пластик и металлолом рулят» могут присоединиться жители Подмосковья.

Акцию было решено приурочить сразу к нескольким датам: Всемирному дню некоммерческих организаций, Международному дню добрых дел, Дню мецената и благотворителя в России, а также Дню экологического образования.

Сбор макулатуры, стекла, пластика и металлолома продлится с 27 февраля по 27 мая.

Основная идея проекта — объединить экологическую повестку и помощь людям. С одной стороны, акция привлекает внимание к бережному отношению к природным ресурсам и важности переработки отходов, а с другой, — напоминает о проблеме аварийности на дорогах и помогает тем, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях.

Средства, вырученные от сдачи вторсырья, пойдут на адресную помощь подопечным фонда. Прочитать их истории можно на сайте организации.

Кроме того, пожертвования направят на проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и на организацию самого проекта.

Чтобы принять участие, нужно собрать макулатуру, пластик, стекло или металлолом и сдать их в ближайший пункт приема. Полученные деньги необходимо перечислить на расчетный счет фонда.

Каждый участник получит благодарственное письмо.

Вся дополнительная информация доступна на официальном портале фонда.