Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую акцию, посвященную правильному питанию
Роспотребнадзор с 13 по 24 апреля провел первый тематический модуль обширной всероссийской акции «Диктант здоровья» под названием «Здоровая улыбка и чистые руки». Второй этап запланирован в период с 4 по 22 мая.
Желающие проверить свои знания на тему «Движение — жизнь. Питаемся правильно» могут присоединиться к выполнению заданий на сайте диктант-санпросвет.рф.
Мероприятие реализуют в рамках стратегии «Санпросвет». Основная цель организаторов — превратить сухие научные данные о здоровье в доступный и практический контент для людей всех поколений: от младших школьников до людей пенсионного возраста.
Известны и даты проведения третьего модуля «Используем гаджеты рационально» — с 15 сентября по 6 октября.
