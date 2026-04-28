Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую акцию, посвященную правильному питанию

Роспотребнадзор с 13 по 24 апреля провел первый тематический модуль обширной всероссийской акции «Диктант здоровья» под названием «Здоровая улыбка и чистые руки». Второй этап запланирован в период с 4 по 22 мая.

Желающие проверить свои знания на тему «Движение — жизнь. Питаемся правильно» могут присоединиться к выполнению заданий на сайте диктант-санпросвет.рф.

Мероприятие реализуют в рамках стратегии «Санпросвет». Основная цель организаторов — превратить сухие научные данные о здоровье в доступный и практический контент для людей всех поколений: от младших школьников до людей пенсионного возраста.

Известны и даты проведения третьего модуля «Используем гаджеты рационально» — с 15 сентября по 6 октября.

Жителей Московской области пригласили принять участие в акции.