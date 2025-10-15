Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую акцию «Экоелка»

В России стартовала ставшая традиционной акция «Экоелка». О ее начале объявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Присоединиться к ней пригласили жителей всех регионов страны.

Всероссийская инициатива, которую реализуют в рамках VI сезона Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», призвана напомнить, что даже использованный пластик может обрести вторую жизнь и принести пользу природе.

Чтобы принять участие, достаточно изготовить своими руками новогоднее украшение и отправить его до 1 декабря по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом № 29, строение 1.

Лучшие поделки украсят главную экоелку России, которую установят в Московском зоопарке. Авторы смогут увидеть свои работы на праздничном дереве, а вход для них будет бесплатным.

«Присоединяйтесь! Фантазируйте, превращайте мусор в новогоднее чудо. Пусть творчество в теплом семейном кругу принесет вам радость общения и осознание того, что ненужные вещи могут превратиться в памятные и дорогие сердцу», — отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Проект «Экоелка», который проведут уже в третий раз, неизменно вызывает большой интерес у детей и взрослых.

В прошлом году на адрес премии «Экология — дело каждого» поступило около семи тысяч оригинальных игрушек. Для их изготовления участники использовали пластиковые бутылки, сломанные игрушки, упаковки от лекарств, пленку и строительные отходы.

Работы будут оценивать по оригинальности идеи, внешнему виду и сложности исполнения. Организаторы просят придерживаться стандартных размеров и позаботиться о надежной упаковке, чтобы украшения благополучно добрались до столицы

Напомним, международная премия «Экология — дело каждого», учрежденная Росприроднадзором 31 марта 2021 года, объединяет проекты, направленные на сохранение природы. За пять сезонов в конкурсе приняли участие представители 95 стран. В общей сложности поступило более 320 тысяч заявок.

Победители получают не только призы, но и возможность поступить в ведущие вузы России.