Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский туристический конкурс

В России в рамках национального проекта «Молодежь и дети» действует единая программа гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма «Больше, чем путешествие». В рамках проекта в Подмосковье запустили конкурс «С рюкзаком за спиной».

Благодаря программе, которая уже объединила более 275 тысяч участников по всей России, люди открывают уникальные уголки родной страны, знакомятся с работой университетов и промышленных предприятий, а также пробуют себя в разработке социально значимых проектов.

В ее реализации участвуют различные ведомства и общественные организации, в том числе «Движение первых».

Конкурс «С рюкзаком за спиной» нацелен на поиск активной молодежи, увлеченной туризмом. Победители смогут пройти по увлекательному маршруту вместе со своей командой, освоить практические навыки походной жизни и глубже узнать родной край.

Также в сентябре запланирована эстафета, в рамках которой известные политики, представители сферы культуры и общественные деятели отправятся в походы вместе с группами, чтобы продемонстрировать, что путешествие по своей стране — это не только полезно, но и увлекательно.