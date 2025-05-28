Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский семейный конкурс

Во вторник, 27 мая, стартовал второй сезон конкурса «Это у нас семейное», который проходит в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Жителей Подмосковья пригласили принять участие в масштабном мероприятии.

В первом сезоне проекта участие приняли почти 600 тысяч человек, в том числе 32 тысячи жителей Подмосковье. В финал вышли 10 семей из региона, а победителем стал клан Журавлевых.

Запуск второго сезона, который посвятят культурному коду России, поддержал президент Владимир Путин.

«Вся социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и вокруг ее интересов. Но когда проходит мероприятие подобного рода — это что такое? <…> Это то, что делает семью, и большую семью, модной», — отметил глава государства во время заседания Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей».

Проект показал желание жителей страны укреплять семейные связи, создавать новые традиции и с гордостью вспоминать прошлое.

«Современная Россия — это страна, где традиции предков живут в сердцах молодежи, где историческая память — наш компас, а уважение, единство и поддержка — основа нашего общества», — подчеркнул генеральный директор президентской платформы Андрей Бетин.

В 2025 году конкурс «Это у нас семейное» был включен в национальный проект «Семья».

«Я хочу сказать, что это уникальный конкурс, уникальное единение, невероятно эмоциональное, дающее радость жизни не только тем, кто в нем участвует, но и всем, кто сопричастен к этому конкурсу», — обратила внимание заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Зарегистрировать команду из четырех и более человек для участия в конкурсе можно на сайте этосемейное.рф до 27 июля.

Члены группы должны представлять три и более поколения, а одному из них должно быть от пяти до 17 лет.

Участникам предстоит выполнить целый ряд совместных заданий. Призовые сертификаты на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий получат 60 лучших команд. Также финалисты отправятся в путешествия по России.