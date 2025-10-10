Жителей Подмосковья пригласили на Всероссийский патриотический форум

С 7 по 10 декабря на площадке Национального центра «Россия» пройдет Всероссийский патриотический форум. Присоединиться к мероприятию пригласили жителей Подмосковья.

Форум проведут в рамках федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодежь и дети».

Организатором выступит Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи при поддержке «Движения первых», «Юнармии» и российского общества «Знание».

Мероприятие направлено на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания молодежи через призму мужества и доблести героев.

Форум соберет свыше четырех тысяч человек, в том числе начинающих специалистов в сфере молодежной политики, руководителей и членов студенческих патриотических центров, представителей региональных центров патриотического воспитания, органов исполнительной власти, поисковых движений, клубов исторической реконструкции и других организаций.