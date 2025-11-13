Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский патриотический диктант

Учебно-методический центр «Авангард» 1 декабря проведет IV Ежегодную всероссийскую просветительскую акцию «Военно-патриотический диктант». Попробовать свои силы смогут и жители Подмосковья.

Мероприятие проведут в честь Года защитника Отечества в целях развития бережного отношения к сохранению истории, культурного наследия и многообразия народов России.

Участие открыто для всех желающих старше 14 лет.

Эксперты создают вопросы на базе анализа исторических документов, биографий выдающихся личностей, а также произведений искусства, связанных с военной тематикой.

В акции с 2022 по 2024 год приняли участие свыше 800 тысяч человек из 89 регионов России.

Диктант начнется в 10:00 по московскому времени.

Дополнительные сведения об акции доступны на официальном сайте.