Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс управленцев «Лидеры села»

Продолжается отбор заявок на всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села». Он направлен на подготовку кадров управления малыми населенными пунктами. К участию пригласили и жителей Подмосковья.

Подать заявку могут граждане от 18 до 35 лет, которые проживают в сельской местности и развивают ее. Это могут быть представители агропромышленного или производственного секторов, сфер здравоохранения, образования, культуры и спорта, туризма, муниципального управления и других. Особенно ждут молодых людей без опыта управления, в том числе и студентов.

Конкурс подразумевает три этапа. На первом проходит оценка знаний и умений, дальше будет необходимо выполнить задания на выявление потенциала и записать ролик. В финале участников ждут настоящие управленческие кейсы.

Организаторами выступает Российский союз сельской молодежи, поддержку событию оказывает партия «Единая Россия» и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Подробная информация об участии доступна на официальном сайте. Регистрация открыта до 30 сентября.