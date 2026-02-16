Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс спортивных проектов

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» начался. Он даст возможность рассказать о своем деле на большую аудиторию, пройти обучение у ведущих экспертов и получить приз — один миллион рублей.

Конкурс направлен на поиск и поддержку проектов, которые популяризируют спорт и физическую культуру. За пять лет он собрал более 21 тысяч участников.

«Участники получают уникальную возможность перенять опыт и знания ведущих экспертов в рамках двух образовательных акселераторов, рассказать о себе на всю страну, заручиться поддержкой партнеров, а также выиграть один миллион рублей на развитие своего проекта», — рассказали организаторы.

Конкурс пройдет в рамках госпрограммы «Спорт России» при поддержке заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Он направлен на достижение цели, поставленной президентом по привлечению 70% жителей к регулярным занятиям физкультурой до 2030 года.