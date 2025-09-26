Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс предпринимателей

Предпринимателей и представителей бизнеса приглашают принять участие во всероссийской премии «Предприниматель года». Это событие традиционно привлекает внимание к людям и компаниям, которые внесли значимый вклад в развитие экономики и деловой среды страны.

Главная задача премии, на которую приглашают и жителей Подмосковья, —поддержка малого и среднего бизнеса, продвижение региональных брендов и отечественной продукции, а также поиск и поощрение лучших практик.

«Премия уже много лет объединяет самых ярких представителей российского бизнеса. Участие в ней — это инвестиция в репутацию компании, доступ к новым возможностям и шанс вписать свое имя в историю российского предпринимательства», — отметила руководитель организационного комитета Инна Евсина.

В 2025 году приз вручат в 29 номинациях, среди которых появятся и новые направления, отражающие актуальные тренды: «Консалтинг», «Креативная индустрия», «СМИ», «Беспилотные системы» и «Развитие внутреннего туризма».

Особого внимания заслуживают две специальные награды — «Прорыв года» и «Бизнес от сердца».

Первую вручат по решению членов жюри, а вторая представляет собой уникальную переходящую награду в виде алого сердца на мраморном пьедестале. Она создается по индивидуальному заказу архитектора и каждый год отправляется в город нового победителя. Учредителем этой номинации стал партнер премии — основатель сети имидж-лабораторий «Персона» Игорь Стоянов.

Подать заявку на участие могут индивидуальные предприниматели, владельцы компаний, управляющие директора, а также самозанятые. Все поступившие анкеты опубликуют на сайте проекта, где можно будет ознакомиться с участниками и их проектами.

Прием заявок открыт до 30 ноября.

Итоги премии подведут в апреле 2026 года в Москве. Победителей поздравят известные предприниматели, представители государственных структур и институтов развития, работающие в сфере экономики и поддержки бизнеса.