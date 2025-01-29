Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс по цифровым навыкам

Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Цифровой марафон». Победители получат денежные призы и подарки от спонсоров.
В конкурсе могут принять участие совершеннолетние россияне. Размер награды и уровень сложности заданий будет зависеть от категории, всего их три: «Новичок», «Исследователь» и «Эксперт». Определить свой уровень подготовки можно при помощи тестирования.
Конкурс будет состоять из четырех этапов: образовательного, онлайн-тестирования, цифрового диктанта и очного финала. За каждый из них участники будут получать баллы.
Зарегистрироваться можно до 23 марта по ссылке. Участие бесплатное.
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