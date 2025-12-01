Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс органических продуктов

Российская система качества сообщила о начале Национального органического конкурса. Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к масштабной инициативе.

Проект, который поддержали Совет Федерации и Министерство сельского хозяйства России, нацелен на популяризацию экологически чистых продуктов, продвижение передовых производственных практик и расширение экспортных возможностей отечественных производителей.

Конкурс также направлен на повышение осведомленности покупателей о здоровом питании и качестве товаров, доступных на российском рынке.

Для участников из Московской области заявки открыты в следующих категориях: «Новый органический продукт», «Народный органический бренд», «Экспортоориентированный производитель» и «Объем производства органической продукции».

К участию приглашают не только производителей, но и розничные сети, интернет-площадки, представителей средств массовой информации, блогеров и молодых авторов.

Прием заявок, который начался 1 декабря, продлится до 22 марта следующего года, а подведение итогов и награждение лауреатов намечено на май.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья уточнили, что участие в конкурсе помогает производителям не только завоевать доверие экспертов, но и усилить присутствие региональном органической продукции как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Вся необходимая информация о требованиях и номинациях, а также форма подачи заявок доступны на официальном портале Роскачества.