Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс наставников

Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи объявил о старте всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Попробовать свои силы приглашают и жителей Подмосковья.

Главная цель мероприятия — совершенствование подходов к патриотическому воспитанию и активное развитие института наставничества по всей стране.

Принять участие в конкурсе приглашают россиян, которые достигли 16 лет, – учащихся и сотрудников образовательных организаций, а также специалисты, профессионально занимающиеся вопросами воспитания.

Организаторы ждут заявок от участников и руководителей патриотических и спортивных объединений, инструкторов и руководителей военно-патриотических клубов. Кроме того, конкурс открыт для сотрудников силовых ведомств, военнослужащих, а также ветеранов и участников боевых действий, готовых передать свой опыт молодежи.

Чтобы стать частью проекта, необходимо пройти регистрацию на платформе «Молодежь России» и подать заявку до 12 апреля.

По результатам конкурсных испытаний жюри определит 106 победителей. Лауреаты конкурса получат уникальную возможность присоединиться к реализации значимых социальных мероприятий.

Кроме того, для них открывается перспектива воплощения в жизнь собственных авторских проектов.