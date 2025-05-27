Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс лекторов

До 15 июля 2025 года все желающие могут подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Знание.Лектор». Это соревнование для тех, кто хочет попробовать свои силы в публичных выступлениях — участвовать могут как начинающие, так и опытные лекторы с 14 лет.

В конкурсе есть основные и специальные номинации, например, «Сохранение памяти о Великой Победе» и «Поддержка СВО», которые приурочены к Году защитника Отечества. Победители получат шанс войти в команду лекторов Российского общества «Знание» и выступать на разных просветительских мероприятиях.

Для школьников от 14 до 17 лет предусмотрена специальная номинация «Юный лектор», подать заявку на которую можно до 15 июня 2025 года.

Конкурс включает образовательную программу и несколько этапов отбора. Сто участников, прошедших отбор, поедут в Международный детский центр «Артек» на профильную смену «Знание.Лектор». Финал конкурса состоится в ноябре 2025 года в Москве.