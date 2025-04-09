Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс дизайнеров и ремесленников

Подмосковную молодежь пригласили на всероссийский конкурс «Творчество на селе». В нем могут принять участие дизайнеры и ремесленники от 18 до 35 лет.

Принять участие в конкурсе могут дизайнеры, представители креативных пространств и ремесленники, которые работают в разрезе народных промыслов российского села, рассказали в областном Минсельхозпроде.

После отбора заявок жюри выделит до 100 лучших авторов, которые встретятся в финале в Перми. Там они продемонстрируют свои работы и получат экспертную оценку. Победители смогут пройти стажировку в студии дизайна и получат дипломы.

Заявки на участие принимают по ссылке до 30 апреля. К ним необходимо приложить портфолио с фотографиями и описанием работ.

Конкурс проведут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».