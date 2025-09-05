Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс авторской песни

В России стартовал новый заочный конкурс Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» имени Иосифа Кобзона. Он начался 1 сентября и посвящен теме «Отчизны верные сыны», которая символизирует честь, доблесть и патриотизм российских воинов. Конкурс проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль «Гринландия», возглавляемый депутатом Госдумы Олегом Валенчуком, давно стал важной частью культурной жизни страны. В этом сезоне конкурс посвящен подвигу предков в годы Великой Отечественной войны и героизму современных защитников родины.

Конкурсные работы принимают в четырех направлениях: «Этот день Победы» — песни к 80-летию Великой Победы, «СВОих Россия не бросает» — о героях и воинских подвигах, «С чего начинается родина» — о большой и малой родине, а также «Когда ты станешь большим» — о семейных ценностях. Подробная информация размещена на сайте grinlandia.ru.

Заявки можно отправить до 30 марта 2026 года по электронной почте grinlandia-kirov@mail.ru или через группу фестиваля во «ВКонтакте».