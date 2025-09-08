Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский IT-диктант

Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийской акции по проверке уровня цифровой грамотности. IT-диктант пройдет с 12 по 13 сентября.

Как рассказали в областном Мингосуправления, принять участие в образовательной акции может любой желающий. Мероприятие приурочили ко Дню программиста России.

В диктант войдут тестовые задания разного уровня сложности. Они коснутся основ работы с компьютером, навыков использования интернет-ресурсов и других тем.

«Мероприятие позволит участникам оценить свой уровень знаний в области информационных технологий, а также степень владения базовыми и продвинутыми цифровыми компетенциями. По результатам каждый пользователь в личном кабинете получает именной сертификат с указанием количества баллов», — добавили в ведомстве.

Узнать больше об акции можно по ссылке.