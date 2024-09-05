Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский IT-диктант 12 сентября

Фото: Медиасток.рф

Жители Подмосковья смогут проверить свои знания в сфере информационных технологий на всероссийском диктанте, который пройдет 12 сентября. Об этом рассказали в Министерстве госуправления, ИТ и связи региона.

Как пояснили в ведомстве, тестирование включает в себя три уровня —  для учеников начальной школы, стандартное тестирование и задания для профессионалов.

Участникам предстоит ответить на 32 вопроса разного уровня сложности от навыков продвижения контента в социальных сетях до защиты личных данных пользователей.

Все желающие смогут оценить свой уровень знаний, а по результатам — каждый участник получит именной сертификат с указанием количества баллов.

Тестирование дистанционное, поучаствовать в диктанте можно 12 сентября на сайте ит-диктант.рф

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