Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский форум «Цифровые решения»

С 12 по 15 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве пройдет масштабный форум «Цифровые решения». Мероприятие объединит представителей государства, бизнеса и экспертного сообщества.

Участники форума оценят процесс реализации национального проекта «Экономика данных», определят новые точки роста, а также разработают эффективные стратегии внедрения новых технологий в различных отраслях.

В программе примут участие премьер-министр России Михаил Мишустин и заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

С 13 по 15 ноября в рамках форума будет работать выставка технологических проектов. Компании продемонстрируют реальные цифровые решения, а гости смогут лично протестировать инновационные продукты на стендах. Вход для всех желающих будет бесплатным.

Присоединиться к мероприятиям можно после регистрации на официальном сайте.