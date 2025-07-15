Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский флешмоб по плаванию

Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-акцию «Россия, плыви». Для этого необходимо проплыть любую дистанцию от 50 метров, сделать фото или видеоролик и разместить их в соцсетях.

Акция продлится до 26 июля, рассказали в областном Минспорте. Для участия в акции необходимо проплыть любую дистанцию более 50 метров в открытой воде или бассейне, сделать фото или снять видео и разместить в соцсетях или в группе X-WATERS в Telegram с хештегом #РоссияПлыви.

Авторы 50 самых лучших материалов будут награждены слотами на заплывы международной серии X-WATERS на дистанции до восьми километров.

Фото и видео победителей разместят на сайте радиостанции «Серебряный дождь», а также в официальных сообществах проекта в соцсетях.

Акция направлена на привлечение внимания жителей к плаванию и укреплению здоровья.

Флешмоб проходит в рамках госпрограммы «Спорт России».