Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский фестиваль православной культуры

С 1 октября по 15 ноября пройдет прием заявок на участие в конкурсной программе XI Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София». Жителей Московской области пригласили присоединиться к мероприятию.

В Министерстве культуры и туризма региона уточнили, что фестиваль направлен на сохранение и развитие уникального культурного наследия и творческих традиций, которые складывались веками в малых городах и сельской глубинке страны.

К участию приглашают самодеятельные певческие, танцевальные и инструментальные коллективы, а также индивидуальных исполнителей духовной, народной и русской классической музыки.

Конкурс проведут в двух возрастных категориях: детской (от 10 до 17 лет), и взрослой. Все мероприятия программы для участников бесплатны.

Оценивать конкурсантов будут по нескольким направлениям. Так, предусмотрены номинации «Народный вокал», «Академический вокал», «Духовная музыка» и «Церковные хоры».

Отдельно будет представлена номинация «Патриотическая бардовская песня», реализуемая совместно с культурным благотворительным фондом «Клуб авторской песни „Гнездо глухаря“».

Также участники смогут проявить себя в игре на музыкальных инструментах и в категории «Хореографическое исполнение».

Оценивать выступления будут профессиональные артисты, преподаватели ведущих музыкальных вузов страны, представители научного и культурного сообщества, а также общественные деятели.

Фестиваль «София» традиционно становится площадкой, где встречаются лучшие творческие коллективы малых городов и сельских поселений, объединяя поколения и сохраняя духовные и культурные ценности России. Подробная информация о конкурсной программе и правилах участия доступна на официальном сайте проекта.