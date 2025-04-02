Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский экологический марафон

В 50 регионах России 14 апреля по 18 мая пройдет экологическая акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Жителей Московской области пригласили принять участие в мероприятии.

Экомарафон проводят ежегодно. Представители Подмосковья остаются одними из самых активных участников.

«Осенью прошлого года в рамках акции было собрано и передано в переработку более 72 тонн макулатуры, что эквивалентно 1200 спасенным деревьям», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Чтобы принять участие в марафоне, необходимо собрать свыше 500 килограммов макулатуры в плотную связку без металлических и пластиковых элементов. После этого следует оставить на сайте акции заявку.

Все активисты получат не только благодарность, но также эко-баллы, которые они смогут обменять на призы или перевести на нужды бойцов спецоперации.