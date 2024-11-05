Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский экологический конкурс

Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс экологической грамотности «Зеленый зачет». Первый этап пройдет с 18 ноября по 15 декабря.

Конкурс направлен на популяризацию экологии и развитие интереса к окружающей среде, рассказали в Минэкологии Подмосковья. Кроме того, он содействует профессиональной ориентации школьников и студентов.

По словам исполняющего обязанности главы министерства Павла Биды, формированию ответственного отношения к природе также помогают тематические мероприятия.

«Участие в конкурсе может стать стимулом для молодёжи изучать вопросы охраны окружающей среды и выбирать профессии, связанные с экологией. Министерство экологии и природопользования активно поддерживает такие инициативы и организовывает в Подмосковье мероприятия, которые способствуют формированию ответственного отношения к природе», — рассказал он.

Конкурс пройдет в два этапа. Отборочный состоится в формате онлайн-тестирования. Узнать подробности можно по ссылке.