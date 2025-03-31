Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский экологический конкурс. Участники представят видео на тему красоты и уязвимости природы.

Конкурс «Природа и человек» пройдет при организации Всероссийского общества охраны природы и Союза журналистов России. Участниками могут стать все желающие старше 18 лет.

«ВООП — наш многолетний друг и партнер, министерство традиционно поддерживает проекты общества в области экопросвещения. Приглашаем всех любителей природы, неравнодушных жителей Подмосковья принять участие во всероссийском конкурсе и поболеть за проекты земляков», — сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.

Победителей выберут в семи номинациях. Среди них — лучший сюжет на тему экологии, лучший сюжет о биоразнообразии, лучший социальный эксперимент, лучший документальный короткометражный фильм и другие.

Для участия необходимо направить видео и заполненную анкету на почту ВООП voopmain@yandex.ru.

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.