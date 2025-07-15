Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский экологический фотоконкурс

Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский фотоконкурс «Водные достояния России». Все желающие могут поделить кадрами рек и озер страны и побороться за победу.

Конкурс организовало федеральное агентство водных ресурсов. На него уже зарегистрировали более тысячи работ. Заявки будут принимать до 18 июля.

Мероприятие направлено на привлечение внимания к сохранению и бережному отношению к водоемам России, а также демонстрацию их разнообразия и красоты.

«На конкурс поступают самые разнообразные работы, отражающие как гармоничное сосуществование человека и водной стихии в городской среде, так и первозданную красоту рек, озер и других водоемов», — отметили в Минэкологии Подмосковья.

Лучших выберут в двух номинациях: «Водные объекты в инфраструктуре» и «Водные объекты в природе».

Принять участие в конкурсе могут все совершеннолетние россияне. Прислать можно фотографию любого водоема страны, кроме морей, сделанную летом.

Итоги подведут 31 июля. Лучшие работы опубликуют на сайте Федерального агентства водных ресурсов.